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В управлении СКР по Калужской области сообщили о том, что в городе Козельск предприниматель зарезал своего 57-летнего сотрудника.

Согласно версии следствия, между работником и 49-летним работодателем возник конфликт, который затем перерос в драку. Бизнесмен взял в руки нож и нанес множество ударов по своему оппоненту. В результате пострадавший скончался от полученных ран.

Правоохранители задержали подозреваемого. Они настаивают на том, чтобы его заключили под стражу на время расследования. Было также возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства случившегося.

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