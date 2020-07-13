В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируется дорожная авария, унесшая жизнь одного человека и случившаяся в Шекснинском районе.

Это дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 12 июля, примерно в полседьмого вечера на трассе Р21 Кола. На опубликованных кадрах можно увидеть, как водитель, управлявший Lada Kalina, выезжает на встречную полосу и врезается в Lada Largus. Удар оказался настолько сильным, что обе машины тут же вылетели на обочину.

В «Калине» находились 7 человек. Один из пассажиров получил несовместимые с жизнью травмы, поэтому скончался до приезда медиков. Еще пятеро – трое детей и две женщины – были доставлены в больницу. В «Ларгусе» травмы получили ребенок и женщина. Их тоже увезли в медучреждение.