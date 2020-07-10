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Представители управления МВД по Калужской области сообщили о том, что пострадавший в дорожной аварии, произошедшей в Малоярославецком районе, накинулся на медиков скорой помощи.

Согласно их словам, в ночное время суток станция скорой помощи приняла сообщение о ДТП. Свидетели случившегося отмечают, что молодой водитель не справился с управлением и наехал на металлическую ограду, после чего потерял сознание. Вскоре на место инцидента прибыли врачи, которые стали оказывать помощь потерпевшему.

Затем парень пришел в себя и почти сразу же накинулся на женщину-медика, ударив ее кулаком. Водитель машины скорой помощи подбежал к пострадавшему и стал его успокаивать, но тот сразу же переключил внимание на следующую жертву. Позднее к месту аварии прибыли полицейские и еще одна скорая, на которой увезли травмированных врачей.

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