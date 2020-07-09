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Интересный эксперимент провели американские ученые. Они затеяли некое подобие игры в «наперстки». Под четырьмя непрозрачными стаканами скрывали шарики разных цветов, а испытуемым нужно было лишь запомнить, какой цвет находится под тем или иным стаканчиком.

В игре принимали участие 21 студент Гарвардского университета, 21 ребенок в возрасте от 6 до 8 лет и попугай жако по имени Гриффин. Количество стаканчиков в каждом раунде менялось и условия становились все сложнее.

В результате попугай легко переиграл всех остальных участников. Учеников младших классов он разбил на голову, а со студентами либо играл на равных, либо успешно побеждал. Для того чтобы занять первое место в состязании птице потребовалось 120 раундов.

Исследовательница Айрин Пепперберг, комментируя результаты игры на память, говорит о том, что мозг африканского попугая имеет размеры, сопоставимые с грецким орехом. Из-за этого плотность нейронов в нем практически такая же, как и у приматов. Более высок этот показатель у человека, однако в некоторых сферах люди все же уступают пестрым птицам.

Футбол:
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