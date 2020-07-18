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46-летняя звезда российского ТВ Мария Порошина разместила в Инстаграм-аккаунте видеоролик, на котором она прыгает в воду с мужских плеч. Личность поддерживающего актрису мужчины поклонникам установить не удалось, однако многие подписчики уверены, что это отец пятого ребенка многодетной матери.

Мальчика, которого назвали Андреем, Порошина родила в начале января прошлого года. Тогда кандидатом в отцы фолловеры назвали Илью Древнова. Однако последний опроверг все подобные слухи. После этого поклонники актрисы строили самые разнообразные версии.

На видео от телезвезды изображен крупный мужчина с темными волосами. В комментариях к посту подписчики говорят о том, что он полностью отвечает тому образу, который ранее описала одна из подруг Порошиной. Однако установить личность предположительно отца ребенка им все же не удалось. Сама Мария решила сохранить интригу и не назвала имени своего возлюбленного.

Пользователи Instagram нашли на видео Марии Порошиной её возлюбленного

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