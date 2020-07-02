В Польше заявили, что российские истребители пятого поколения Су-57 не несут угрозы, так как их легко обнаружить даже за сотни километров.

Причиной столь лёгкого обнаружения, как сообщили польские специалисты, являются двигатели самолётов. Польские радары способны без проблем обнаружить истребители с такими двигателями.

Однако отмечается, что, когда на Су-57 будут ставить двигатели второго этапа, тогда они начнут представлять угрозу. Но это произойдёт не ранее, чем спустя пять лет.

А вот Су-57М “Супер Сухой” не имеет недочётов базовой версии и гораздо более опасен. Данная модель является модернизированной версией самолёта пятого поколения, имеет новейшие двигатели и улучшенную авионику. Запуск модели планируется уже в 2022 году.