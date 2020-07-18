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Стас Пьеха неожиданно удивил своих поклонников в Instagram новым, весьма непривычным образом.

В кадре певец предстал побритым налысо и с усами. В подписи к снимку Пьеха пожелал своим подписчикам спокойной ночи.

В комментариях многие поклонники отнеслись к новому образу артиста негативно. Некоторые отметили, что Пьеха словно бы постарел на все 200 лет, другие сравнили его с Александром Розенбаумом. Кое-кто и вовсе заявил, что фотография Пьехи их даже напугала. Также отмечается, что часть фанатов даже не смогли узнать своего кумира.

Впрочем, некоторые поклонники предположили, что на самом деле Пьеха не менял свою внешность столь кардинально, а решил подшутить над подписчиками и воспользовался фотошопом или приложением для изменения своего внешнего вида.

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Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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