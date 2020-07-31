Андрей Воробьев, глава Подмосковья, сообщил о том, что регион готов к возможному началу следующей волны коронавирусной инфекции.

Согласно его заявлениям, специально под пациентов с коронавирусом было зарезервировано около 6 000 коек. Все они оснащены необходимыми кислородными баллонами и системами искусственной вентиляции легких. Он добавил, что в Московской области активно производятся лекарственные препараты, причем ряд из них могут пойти на экспорт.

В регионе сейчас ведется подготовка к выпуску вакцины от COVID-19. Вопрос с вакцинацией населения в Подмосковье находится сейчас в приоритете. Как правило, прививки от гриппа делают 50% местных жителей, однако в текущем году к данной процедуре следует отнестись намного серьезнее. Прививки начнут ставить уже в сентябре.