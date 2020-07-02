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В Засвияжском районе Ульяновска 1 июля в результате столкновения с автомобилем погиб пешеход с велосипедом.

Инцидент произошёл после девяти часов утра на 200 километре 400 метре трассы “Подъезд к городу Ульяновск от автодороги М5 “Урал”. Согласно предварительной информации, мужчина с велосипедом переходил пешеходный переход, когда на него наехал 80-летний автомобилист на Nissan Expert. Отмечается, что переход является нерегулируемым.

От столкновения 54-летний пешеход получил серьёзные травмы, и скончался ещё до приезда “скорой помощи”. Водитель Nissan также был травмирован, его госпитализировали в медицинское учреждение.

По факту инцидента организована проверка и выяснение обстоятельств случившегося.

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