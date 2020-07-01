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В Балашовском районе Саратовской области днём 1 июля в реке Хопер было обнаружено тело мужчины.

Согласно имеющейся информации, тело мужчины заметили отдыхающие местные жители, находящиеся на городском пляже “Бычий”. Заметившие утопленника очевидцы тут же обратились в спасательную службу.

Сотрудники областной службы спасения прибыли на место инцидента на лодке, и в указанном месте обнаружили погибшего мужчину. Как отмечается, ему около 50-ти лет на вид. Тело находилось в зарослях камыша.

Тело мужчины было доставлено на берег и передано сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время ведётся установление всех обстоятельств инцидента, личность погибшего и его точная причина смерти.

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