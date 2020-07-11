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Жители деревни Тимоново, которая расположена в Пустошкинском районе Псковской области, нашли в реке Неведрянке труп годовалого малыша. По имеющейся на данный момент информации ребенок числился пропавшим и был обнаружен в результате поисков, в которых приняли участие все жители населенного пункта.

На месте страшной находки сейчас работают правоохранительные органы. Проводятся предварительные следственные действия, опрашиваются очевидцы и лица, нашедшие тело ребенка. Какой-либо информации о его родителях нет.

Известно лишь, что ребенок утонул в речке сегодня, 11 июля. Следственные органы Псковского региона устанавливают обстоятельства дела, после чего пресс-служба выступит с соответствующим заявлением.

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