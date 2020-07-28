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Певица Елка недавно удивила поклонников своим новым преображением.

Как отмечается, последние несколько лет певица оставалась в образе с длинным чёрным волосами, хотя ранее часто экспериментировала со стилем. И вот недавно она вновь решилась на смену образа.

В новой публикации в Instagram певица предстала с причёской каре, с волосами, выкрашенным с середины длины в розовый цвет. Образ был дополнен коротким топом белого цвета и чёрной юбкой.

В комментариях подписчики отметили, что артистке очень идёт её новая причёска, и написали ей множество комплиментов. Сама Елка также была в восторге от своего нового эксперимента. Также она указала в подписи, что записала одну новую песню на днях, и ещё они “кое-что” отсняли.
Певица Елка удивила поклонников образом с розовыми волосами

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