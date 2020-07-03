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Британская певица и модель Дуа Липа появилась на обложке модного журнала Elle в весьма откровенном образе. Автором портрета стала фотохудожница Зои Гроссман.

24-летняя певица приняла участие в фотосессии для журнала, а также дала интервью, в котором высказала своё мнение о том, как человечество будет жить после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Она предположила, что мир изменится навсегда, а люди будут иначе относиться к природе и быть более чуткими и менее небрежными. Как певица считает, люди станут ценить каждый момент и извлекут из произошедшего хороший урок.

На фото Дуа Липа предстала в нарядах люксовых брендов, в том числе в облегающем топе от дизайнера Тома Форда, а также в чёрном пиджаке с пайетками, надетом прямо на голое тело.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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