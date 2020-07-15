На Урале состоялся суд над 25-летней Анастасией Р. и ее 23-летним сожителем Александром Н. По результатам судебного заседания, пара признана виновной в убийстве сразу четырех человек. В результате ссоры молодые люди убили сестру подсудимой и ее мужа, а также расправились с матерью Анастасии Р.

Произошло убийство еще в феврале прошлого года. Преступники не только лишили трех человек жизни, но и надругались над их мертвыми телами. А еще через неделю Александр уже самостоятельно разделался со своим 41-летним знакомым.

За тяжкие преступления областной суд Свердловской области приговорил Анастасию Р. к 18 годам заключения в исправительном учреждении общего режима. В отношении Александра Н. приговор был более суров. Ему придется ближайшие 19 лет провести в колонии строгого режима. Обоим фигурантам суд также прописал ограничение свободы на срок 24 месяца.