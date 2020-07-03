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Модель и актриса Памела Андерсон порадовала своих поклонников новой пикантной фотографией в Instagram, опубликованной в честь дня её рождения.

1 июля Андерсон исполнилось 53 года, и она поделилась фотографией в чёрно-белых тонах, на которой позирует, лежа на кровати в откровенной позе. Модель облачена в чёрную футболку и мини-шорты, а в руках она держит бокал и свой телефон. В подписи к снимку Памела скромно поздравляет себя с днём рождения.

В комментариях поклонники также поздравили модель с её праздником, а также осыпали её множеством комплиментов. Некоторые подписчики назвали Андерсон “своей любовью”, а другие канадской богиней и “иконой”, и даже сравнили её с Мэрилин Монро, только современного поколения.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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