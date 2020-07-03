Модель и актриса Памела Андерсон порадовала своих поклонников новой пикантной фотографией в Instagram, опубликованной в честь дня её рождения.

1 июля Андерсон исполнилось 53 года, и она поделилась фотографией в чёрно-белых тонах, на которой позирует, лежа на кровати в откровенной позе. Модель облачена в чёрную футболку и мини-шорты, а в руках она держит бокал и свой телефон. В подписи к снимку Памела скромно поздравляет себя с днём рождения.

В комментариях поклонники также поздравили модель с её праздником, а также осыпали её множеством комплиментов. Некоторые подписчики назвали Андерсон “своей любовью”, а другие канадской богиней и “иконой”, и даже сравнили её с Мэрилин Монро, только современного поколения.