В Сети появилась «живая» фотография экрана ожидаемого многими смартфона iPhone 12. Его диагональ составит 5,4 дюйма.

Соответствующий снимок разместил инсайдер DigitalChatStation, который часто публикует достоверную информацию о грядущих продуктах американской компании Apple. Если судить по данному фото, то челка у нового гаджета окажется меньше, чем у iPhone 11, а соотношение дисплея к корпусу будет выше.

Эксперты отмечают, что анонс новых мобильных устройств Apple состоится в сентябре или октябре, а затем через пару недель начнутся их официальные продажи. Ожидается, что компания выпустит четыре версии iPhone 12, которые будут отличаться друг от друга размерами дисплея и техническими характеристиками.