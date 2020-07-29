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В Сети появилась «живая» фотография экрана ожидаемого многими смартфона iPhone 12. Его диагональ составит 5,4 дюйма.

Соответствующий снимок разместил инсайдер DigitalChatStation, который часто публикует достоверную информацию о грядущих продуктах американской компании Apple. Если судить по данному фото, то челка у нового гаджета окажется меньше, чем у iPhone 11, а соотношение дисплея к корпусу будет выше.

Эксперты отмечают, что анонс новых мобильных устройств Apple состоится в сентябре или октябре, а затем через пару недель начнутся их официальные продажи. Ожидается, что компания выпустит четыре версии iPhone 12, которые будут отличаться друг от друга размерами дисплея и техническими характеристиками.

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  • Анна
  • 29.07.2020
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