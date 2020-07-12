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В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.

Отмечается, что они начали работать над этим проектом около года назад. На данный момент разработчики заняты воссозданием карты игрового мира, то есть на ней отсутствуют NPC, задания и другие элементы культовой игры. Однако по размещенному ролику можно хотя бы примерно представить, как может выглядеть возможный ремейк «Сан Андреас».

Следует отметить, что скачать эту карту нельзя. По словам мододелов, они создают ее для личного пользования, чтобы на ее основе снимать короткие видео и скетчи (так называемые машинимы). Так что полноценного ремейка от них ожидать не стоит.

Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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