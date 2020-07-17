Ольга Бузова, ведущая и исполнительница из РФ, снова обнажилась, чтобы принять участие в фотосессии для обложки журнала Playboy Russia.

Певица разместила соответствующую фотографию на своей странице в соцсети Instagram. На ней она позирует топлес, прикрыв грудь куском тонкой ткани. В подписи к фотографии Бузова написала, что это ее 4-я обложка. Всего за час снимок смог набрать свыше 300 000 отметок «нравится».

Поклонники телеведущей оставляют под записью множество положительных комментариев, восхищаясь стройной фигурой своего кумира. Однако некоторые пользователи начали критиковать певицу, заявляя, что грудь на фото ненастоящая, а увеличена с помощью фотошопа.