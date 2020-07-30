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Американские ученые отметили, что 700 000 000 лет назад Земля стала похожей на «снежок» из-за вулканов и облаков.

Согласно словам исследователей средняя температура на планете во многом зависит от поступающего на нее солнечного света. Если его количество снизится, то льды начнут увеличиваться, что приведет к ледниковому периоду. Специалисты отмечают, что на Земле произошло два похолодания: первое случилось 2 миллиарда 400 миллионов лет назад и длилось примерно 300 миллионов лет, а второе началось 850 миллионов лет назад и закончилось через 220 миллионов. Во втором случае причиной снижения температуры стало частое извержение вулканов.

Отмечается, что пепел мешал солнечному свету поступать на землю. Но данный эффект со временем сходит на нет. Дело в том, что после образования льда от него начинают отражаться остатки лучей солнца, а в атмосфере накапливается углекислый газ, так как он не выветривается горными породами. В результате возникает парниковый эффект и планета начинает лишаться ледяного покрова.

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