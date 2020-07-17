Океанологами из США было обнаружено шестнадцать разновидностей глубоководных рыб у побережья Калифорнии, отражающих лишь 0,04 процента падающего на них цвета.

Согласно словам Карен Осборн, одного из авторов исследования, клетки этих угольно-черных рыб обладают уникальной структурой, из-за которой падающий на них свет тут же пропадает. Ученые назвали этот эффект световой ловушкой. Он помогает этим рыбам скрываться от хищников, так как те их попросту не замечают.

Эксперт добавила, что во время съемок под водой они используют высокотехнологичные камеры, но даже их было недостаточно, чтобы сделать детальные фото этих уникальных рыб. Осборн отметила, что это выглядит так, словно они засасывают в себя свет.