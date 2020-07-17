Охранник «Парк-Сити» в Казани применил силу к покупателю без маски

О нападении охранника торгового центра на посетителя сообщили пользователи социальных сетей. Они уточнили, что местом действия являлся ТЦ «Парк-Сити», однако подтверждение от его администрации пока получено не было.

На видео, размещенном интернет-пользователя, можно увидеть, что мужчину без средств индивидуальной защиты пытается вывести из торгового зала охранник. Другой сотрудник магазина сопровождает посетителя к выходу. Информации о том, ушел ли в конечном итоге житель Казани из торгового центра, на данный момент нет.

Отметим, что власти Татарстана 15 июля послабили требования карантина. Они разрешили работу торговых центров, однако ввели некоторые ограничения. Например, на площади 4 квадратных метра должен единовременно находиться только один человек. При этом считаются и работники предприятия розничной торговли. Кроме того, правительство настоятельно рекомендует посещать ТЦ в перчатках и медицинских масках.