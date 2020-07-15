Рязанский оперативный штаб сообщает о смерти участкового врача города от Covid-19. Умерший – 56-летний сотрудник одной из больниц, который три последних месяца принимал непосредственное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Его помощь помогла спасти несколько жизней, однако свою доктору уберечь не удалось.

В больнице, в которой работал погибший, рассказали, что у мужчины было и несколько сопутствующих болезней. Однако сделанные недавно тесты помогли подтвердить заражение коронавирусом. В последние дни врач, превратившийся в пациента своей же больницы, находился в реанимационном отделении из-за серьезных осложнений заболевания. Его подключили к аппарату ИВЛ, однако это не помогло.

Точная причина смерти участкового врача в данный момент устанавливается. Проводятся гистологическое и патологоанатомическое исследования.