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Английское издание The Sunday Times сообщает, что в институте вирусологии города Ухань образцы коронавируса хранились с 2012 года. Газета ссылается на диссертации двух медиков из Поднебесной империи.

История с коронавирусом, описанная в The Sunday Times, началась 8 лет назад. Тогда в больницы Китая обратились сразу 6 человек, которым диагностировали сложную двухстороннюю пневмонию. Остальные симптомы были схожи с заражением коронавирусом SARS-CoV-1, от которого пострадали жители 26 государств еще в 2000 году.

Три пациента из шести умерли в больницах. У четырех людей медики обнаружили антитела к вирусу, сильно напоминающему SARS-CoV-1, но имеющему некоторые отличия. Шахта, работники которой обратились в медицинские учреждения, была внимательно исследована. В экскрементах мышей ученые выявили сразу несколько коронавирусов, один из которых похож на SARS-CoV-2. Именно он спровоцировал пандемию 2020 года, из-за которой уже умерли больше 500 тысяч человек во всем мире.

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