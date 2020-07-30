В России конструкторы создают новейший истребитель, который сможет летать со скоростью около 5 Махов. СМИ недавно получили информацию о том, что скоро начнутся его испытания.

Указывается, что сотрудники авиастроительной компании «МиГ» не только проектируют уникальную боевую машину, но и собираются в ближайшем будущем осуществить ее первые тесты в аэродинамической трубе. Согласно технической документации, он сможет развивать скорость в размере 6 000 километров в час. В настоящее время ни у одной страны мира нет настолько быстрого самолета.

Этим истребителем должен будет стать МиГ-41. Журналисты отмечают, что ему удастся не только летать с огромной скоростью, но и подниматься на высоту до 30 тысяч метров, что сделает его неуязвимым для большинства современных систем ПВО.