читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В России конструкторы создают новейший истребитель, который сможет летать со скоростью около 5 Махов. СМИ недавно получили информацию о том, что скоро начнутся его испытания.

Указывается, что сотрудники авиастроительной компании «МиГ» не только проектируют уникальную боевую машину, но и собираются в ближайшем будущем осуществить ее первые тесты в аэродинамической трубе. Согласно технической документации, он сможет развивать скорость в размере 6 000 километров в час. В настоящее время ни у одной страны мира нет настолько быстрого самолета.

Этим истребителем должен будет стать МиГ-41. Журналисты отмечают, что ему удастся не только летать с огромной скоростью, но и подниматься на высоту до 30 тысяч метров, что сделает его неуязвимым для большинства современных систем ПВО.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

В городской больнице Чувашии лечат от последствий коронавируса

В Чувашии в ЦГБ организована реабилитация пациентов, переболевших коронавирусом. По словам сотрудников… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.07.2020
  • читать 1 минуту

За последние сутки в Приморье четыре человека умерли от коронавируса

В Приморье за последние сутки был установлен печальный рекорд по количеству смертей… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.07.2020
  • читать 1 минуту

Учёные планируют создать таблетку, способную заменить тренировки в спортзале

Группа учёных из Калифорнийского университета планирует разработать таблетки, употребление которых может заменить… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 29.07.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 июля – небольшой дождь, до 18 °C | город Мытищи: погода, 30 июля – переменная облачность, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 июля – пасмурно, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 июля – небольшая облачность, до 24 °C | Королев: погода, 30 июля – ясно, до 33 °C | Подольск: погода, 30 июля – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 30 июля – ясно, до 29 °C |