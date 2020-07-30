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Открытая астрофизиками экзопланета, расположенная в созвездии печи, может смело претендовать на звание наиболее крупного и тяжелого космического объекта, известного человечеству. Ее масса и плотность превосходит параметры Земли не менее, чем в 30 раз.

Объект, которому присвоили название TOI849 – это лишенное оболочки ядро газового гиганта. Он имеет каменистую поверхность, благодаря чему и был отнесен астрономами к экзопланетам. То есть, к небесным телам, которые по тем или иным признакам хоть отдаленно похожи на землю.

В последние несколько лет ученые сумели открыть просто огромное количество подобных космических лет. Их число достигло 1000. При этом подавляющее большинство объектов можно образно охарактеризовать, как «горячий Юпитер».

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