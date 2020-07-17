В управлении МВД по Нижегородской области сообщили о задержании подозреваемых в совершении разбойного нападения в селе Большое Окулово.

Согласно их словам, 10 июля в одну из дежурных частей поступило сообщение о незаконном проникновении в один из жилых домов села. Трое мужчин связали трех женщин, угрожая им предметами, похожими на пистолеты, а затем забрали с собой драгоценные украшения, два смартфона и деньги в размере 500 евро. Лица нападавших были спрятаны масками.

На место инцидента сразу же выехали следователи. Проведя оперативно-розыскные мероприятия, они вышли на след трех подозреваемых – ими оказались безработные жители Навашинского и Кулебакского районов. Сотрудники правоохранительных органов нашли похищенные телефоны. Драгоценности и деньги пока не обнаружены.