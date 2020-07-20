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37-летняя рэперша Ники Минаж объявила о своей беременности, опубликовав на своей странице в Instagram несколько фото, демонстрирующих её в интересном положении.

Ещё в мае Минаж намекала на беременность, а на просьбу поделиться фото заявила, что сделает это через два месяца. И вот теперь она исполнила своё обещание, поделившись снимками в открытом наряде, благодаря чему можно увидеть её беременный живот.

Отцом ребёнка, как отмечается, является 42-летний Кеннет Петти – бывший заключённый, который был осуждён за попытку изнасилования и убийство. Он является другом детства Ники, а их свадьба состоялась 21 октября 2019 года.

Поклонники выразили радость за певицу и отметили, что беременность ей очень идёт. По их мнению, Ники станет лучшей мамой в мире.

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