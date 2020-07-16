Представители управления МВД по Магаданской области сообщили о том, что в ночь на сегодня, 16 июля, пьяная 22-летняя девушка врезалась в стену на квадроцикле.

Согласно их словам, данный инцидент случился рядом с одним из домов, расположенных на Марчеканском шоссе. Приехавшие на место дорожной аварии полицейские определили, что девушка села за руль квадроцикла, находясь в нетрезвом состоянии. Она не справилась с управлением и наехала на бетонное ограждение.

В итоге девушка и ее пассажир получили различные травмы. Они были направлены в местное медучреждение. После внешнего осмотра медики отправили обоих пациентов по домам. Полицейские тем временем выяснили, что виновница ДТП не имела прав для вождения транспортом, которое к тому же не было учтено в ГИБДД.