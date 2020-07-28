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Аналитики «Автостата» опубликовали список наиболее популярных кроссоверов на российском авторынке стоимостью от 2,5 до 3 миллионов рублей за первые пять месяцев текущего года.

В результате 1-ю строчку заняла южнокорейская модель Hyundai Santa Fe, тираж которой составил чуть более 3,7 тысячи машин. Однако этот показатель оказался на 6 процентов меньше, чем за тот же отрезок времени прошлого года. Далее идет «дальний родственник» предыдущего авто – Kia Sorento Prime, продажи которого достигли 3,3 тысячи единиц. Правда, спрос на него и вовсе рухнул на 13 процентов в сравнении с 2019 годом.

На 3-м месте оказался японский кроссовер Mitsubishi Pajero Sport с 1,9 тысячами проданными машинами. Правда, это вряд ли обрадовало менеджеров автоцентров, так как по сравнению с прошлым годом продажи упали на 43 процента. Затем идет Lexus NS, продавшийся тиражом 1,3 тысячи авто.

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