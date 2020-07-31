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В Ленобласти 29 июля был завершён приём документов от кандидатов в губернаторы.

Всего, как сообщается, на место главы Ленобласти подавали заявки семь человек, но двое из них не предоставили нужные документы своевременно.

Таким образом, кандидатами являются Александр Дрозденко от “Единой России”, который в настоящий момент является действующим губернатором региона, а также Вадим Гришков от “КПРФ”, Андрей Лебедев (“ЛДПР”), Александр Габитов от “Гражданской платформы”, Александр Перминов (“Справедливая Россия”).

Александр Калинин от партии “Социальная защита” и Валерий Шинкаренко, представитель партии “Родина”, не предоставили требуемые документы вовремя.

В скором времени будет составлен окончательный список. Сами выборы состоятся 13 сентября.

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