В польском городе Нове-Скальмежице было найдено письмо, написанное 15 марта 1941 года – во времена Второй Мировой войны.

Как сообщается, бутылка, в которой хранилось письмо, была обнаружена на вокзале, где проводился ремонт. Тест был написан Яном Каралевским и Владиславом Собаньским из города Калиш. В тексте указывается, что они спрятали этот листок в качестве напоминания о войне Гитлера против человечества.

Фотография находки была опубликована в Facebook мэром Нове-Скальмежице. В настоящее время местные власти организовали поиск авторов письма, но, так как их, скорее всего, уже нет в живых, также ведётся поиск их потомков.

Как отмечается, после вторжения нацистов в Польшу в 1939 году, в Нове-Скальмежице находился один из лагерей, куда отправляли жителей Восточной Европы для работы в весьма жёстких условиях.