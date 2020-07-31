Сотрудники одной из турбаз, расположенных неподалеку от озера Ая, обнаружили в номере тела сразу четырех отдыхающих. Среди погибших – 10-летняя девочка, женщина и двое мужчин. По предварительным данным, их смерть наступила еще 27 июля.

Сотрудники заведения рассказали о том, что в первые дни пребывания на базе гости отдыхали как обычно. А затем они просто перестали покидать номер. Их не беспокоили, чтобы обеспечить максимально комфортный отдых. А когда пришли с напоминаем о выселении, то обнаружили только мертвые тела.

Представители Следственного комитета пока не комментируют подробности. Однако стало известно, что ни на одном из трупов нет каких-либо следов насильственной смерти. Предварительная версия следствия – это отравление отдыхающих продуктами питания, напитками или медикаментами. Однако ее предстоит тщательно проверить прежде, чем давать официальные комментарии прессе.