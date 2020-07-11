Представители Мосприроды сообщили о том, что в столичных природных зонах зацвело сразу несколько редчайших растений. Одним из них является нивяник обыкновенный. По своему внешнему виду он напоминает ромашку, однако если внимательно присмотреться, то можно понять, что это совершенно другой цветок.

Ромашку напоминает и другое растение, обнаруженное ботаниками. Это красильная пупавка. От обычной ромашки она отличается ярко-желтым цветом лепестков. Цветы пупавки можно увидеть вдоль автомобильных дорог, на лугах, которые из-за своего расположения лишены большого количества влаги, а также на заброшенных пустырях.

В Москве цветут и другие растения из Красной книги. Наиболее распространены голубая синюха и колокольчик раскидистый, которые можно встретить практически на всех природных территориях. Интернет-ресурс мэра столицы предупреждает, что топтать, срывать или другим образом повреждать цветы категорически запрещено. Подобные действия влекут за собой административную ответственность.