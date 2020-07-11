читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители Мосприроды сообщили о том, что в столичных природных зонах зацвело сразу несколько редчайших растений. Одним из них является нивяник обыкновенный. По своему внешнему виду он напоминает ромашку, однако если внимательно присмотреться, то можно понять, что это совершенно другой цветок.

Ромашку напоминает и другое растение, обнаруженное ботаниками. Это красильная пупавка. От обычной ромашки она отличается ярко-желтым цветом лепестков. Цветы пупавки можно увидеть вдоль автомобильных дорог, на лугах, которые из-за своего расположения лишены большого количества влаги, а также на заброшенных пустырях.

В Москве цветут и другие растения из Красной книги. Наиболее распространены голубая синюха и колокольчик раскидистый, которые можно встретить практически на всех природных территориях. Интернет-ресурс мэра столицы предупреждает, что топтать, срывать или другим образом повреждать цветы категорически запрещено. Подобные действия влекут за собой административную ответственность.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Попугай Гриффин обыграл в «наперстки» больше 20 студентов Гарварда

Интересный эксперимент провели американские ученые. Они затеяли некое подобие игры в «наперстки».… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Подмосковье подошло время созревать самой дорогой ягоде

Черника, маленький стаканчик которой в прошлом году обходился в сотню рублей, начала… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В лесах под Выборгом обнаружен гриб-великан

Грибники из Выборга нашли в местном лесу огромный подберезовик. Размеры уникального экземпляра… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 июля – небольшой дождь, до 17 °C | город Мытищи: погода, 11 июля – переменная облачность, до 25 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 июля – пасмурно, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 июля – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 11 июля – ясно, до 27 °C | Подольск: погода, 11 июля – небольшая облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 11 июля – ясно, до 27 °C |