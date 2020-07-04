Интерактивная карта МО поможет всем желающим узнать местоположение ближайшего пляжа, расскажет о том, что находится вблизи того или иного объекта. Кроме того, она предоставит информацию о том, можно ли купаться на выбранном пляже.

Напоминаем, что с 1 июля было открыто подавляющее большинство пляжей столичного региона. Однако посетители должны в обязательном порядке соблюдать правила карантина и социальную дистанцию. Купаться разрешено только в специально отведенных для этого местах и оборудованных должным образом.

Перед открытием пляжей специальные службы взяли пробы и провели тщательный анализ воды и песка. Кроме того, исследования проводятся с заранее установленной периодичностью, чтобы не допустить загрязнения пляжных территорий и своевременно устранить риски для здоровья отдыхающих.