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В мэрии Саратова сообщили о том, что на девяти улицах города в период с десяти вечера и до шести утра было запрещено движение мотоциклистов.

В соответствующий список попали следующие улицы: Валовая, Мясницкая, Лермонтова, Соколовогорская, Аэропорта, Набережная, Сеченская, Усть-Курдюмская и Затонская. Вскоре после принятия данного решения на участках дорог были размещены специальные дорожные знаки.

Согласно словам сотрудников мэрии, данные меры были приняты, чтобы обеспечить безопасность движения на указанных улицах. Саратовские байкеры были сильно возмущены этим решением, так как теперь для них практически полностью перекрыли проезд к значительной части города в ночное время суток.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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