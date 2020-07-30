В соцсети «Инстаграм» появился видеоролик, на котором можно увидеть, как испуганный калан (или морская выдра) забрался на лодку, пытаясь убежать от косатки возле побережья Аляски.

Запись была опубликована Джоном Дорнелласом, гидом, проводящим морские экскурсии на севере США. Согласно его словам, сначала он увидел в воде плавник кита-убийцы, который направлялся прямо к его судну. Потом появился калан, выглядевший очень напуганным. Он забрался на лодку и начал растеряно смотреть по сторонам.

Пробыв на судне несколько минут, калан затем вновь погрузился в воду. Рядом с лодкой Дорнелласа находился еще один корабль. Его капитан позднее рассказал, что косатка сначала кружила вокруг лодки, а потом уплыла, поняв, что не может добраться до своей добычи.