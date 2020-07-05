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По информации Минздрава Башкирии жители региона стали болеть немного меньше. Также они стали реже обращаться за помощью в медицинские учреждения. «Портят» статистику лишь те граждане РФ, которые проживают в Балтачевском, Илишевском и Хайбуллинском районах.

Печальное лидерство по заболеваниям удерживает Балтачевский р-он. Здесь на 100 тыс. населения приходится более 155 тыс. людей, по тем или иным причинам обратившихся к врачам. Второе место удерживает Хайбуллинский район, где этот показатель составляет около 145 тысяч. В Илишевском р-оне, а также в Межгорье, занимающем 4-е место, на 100 000 жителей болеют 128 и 127 тысяч соответственно.

Кроме того, в число районов, в которых жители болеют чаще остальных, входят Архангельский и Кушнаренковский, Благовещенский и Кугарчинский, Мишкинский и Белорецкий, Стерлитамакский и Агидель. Но в целом статистика навевает оптимизм, так как количество людей, которым впервые был поставлен диагноз, за два года уменьшилось с 84 до 80 тысяч на 100 000 населения Башкирской республики.

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