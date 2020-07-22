Глава Министерства Культуры РФ Ольга Любимова заявила о поддержке проката российских фильмов после того, как будет возобновлена работа кинотеатров.

Согласно её словам, данные меры поддержки разрабатываются вместе с Фондом кино. В том числе эти меры будут направлены на те фильмы, чей показ планируется в первую очередь. Меры будут обнародованы после обсуждения с представителями отрасли. Основные направления, как отмечается, это финансовые, налоговые меры и нефинансовая и организационная помощь.

Также Любимова сообщила, что в настоящее время несколько картин уже можно выпускать в прокат. Вероятнее всего, первыми зрителя будут показывать лёгкие романтические комедии. Такой выбор обоснован тем, что зрителям надоело сидеть дома, и, возможно, пока что они не готовы к тяжёлым драмам. Драмы следует ожидать ближе к зиме 2021 года.