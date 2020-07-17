Компания Microsoft официально завершает производство Xbox One X, а также Xbox One S. Речь идёт о версиях без привода.

Как отмечается, в том числе причиной отказа от производства указанных моделей является приставка Xbox Series X, которую компания собирается выпустить к новому году. Ожидается, что приставка будет продаваться по доступной стоимости и обладать улучшенной графикой и обратной совместимостью. Также представители Microsoft заверили, что обычная версия Xbox One S с производства снята не будет, и она будет, как и раньше, продаваться во всём мире.

Впрочем, несмотря на то, что консоли сняты с производства, они, как сообщается, ещё остались на складах Microsoft, а потому будут в продаже ещё несколько месяцев.