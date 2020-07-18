Ученые Университета Индианы длительное время проводили исследования паразита Toxoplasma gondii и сумели разгадать механизм заражения им человеческих клеток. Оказалось, что главная причина попадания и распространения токсоплазмы – это снижение эффективности работы защитных механизмов человеческого организма.

«Токсоплазма – это мина замедленного действия. Проникая в организм, паразит может годами находиться внутри, не вызывая никаких серьезных заболеваний. Однако при ухудшении работы иммунной системы из-за пищи низкого качества или загрязненной воды токсоплазма активизируется», сообщили исследователи. То же самое происходит и после контакта человека с экскрементами домашних кошек.

После активации паразит полностью блокирует клетку, в которой находится. Также он заставляет пораженные болезнью иммунные клетки метаться по всему организму, вызывая заболевания практически всех внутренних органов.