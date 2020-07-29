Учёные из Великобритании во время изучения книг эпохи Средневековья заявили, что нашли лекарства, которые можно использовать для создания антибиотиков.

Так, мазь, изготовленная по средневековому рецепту, включает в себя лук, чеснок, вино и соли желчных кислот. Как выяснилось, подобная мазь весьма эффективна, и также она является безопасным препаратом против бактериальных плёнок. Как отмечается, мазь влияет лишь на микробы, а вот для клеток человека она безвредна.

Впрочем, пока что свойства полученной мази известны ещё не полностью, но, весьма вероятно, что в будущем она будет использоваться для создания современных антибактериальных средств.