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Американские боксеры, которых можно смело называть легендами США, намереваются встретиться на ринге в сентябре текущего года. Сейчас продолжаются переговоры между сторонами. В социальной сети Twitter о возможном сообщил спортивный журналист Брайан Томас Абкер.

Тайсон в свое время становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории. Он покинул ринг в 2005 году после поражения от Кевина Макбрайда. Отлично известен даже людям, далеким от бокса, благодаря своим скандальным выходкам. Так, во время боя в 1997 году от откусил ухо другому боксеру Эвандеру Холифилду.

Рой Джонс за спортивную карьеру выиграл множество чемпионских титулов в пяти разных весовых категориях. Последний его бой состоялся два года назад. По его результатам Джонс одержал победу над Скоттом Сигмоном по решению судей.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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