Американские боксеры, которых можно смело называть легендами США, намереваются встретиться на ринге в сентябре текущего года. Сейчас продолжаются переговоры между сторонами. В социальной сети Twitter о возможном сообщил спортивный журналист Брайан Томас Абкер.

Тайсон в свое время становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории. Он покинул ринг в 2005 году после поражения от Кевина Макбрайда. Отлично известен даже людям, далеким от бокса, благодаря своим скандальным выходкам. Так, во время боя в 1997 году от откусил ухо другому боксеру Эвандеру Холифилду.

Рой Джонс за спортивную карьеру выиграл множество чемпионских титулов в пяти разных весовых категориях. Последний его бой состоялся два года назад. По его результатам Джонс одержал победу над Скоттом Сигмоном по решению судей.