Совсем недавно в Жуковском районе произошел жуткий инцидент. 12-летняя девочка случайно проглотила батарейку и через некоторое время скончалась. Правоохранительные органы завели по факту происшествия уголовное дело, но до сих пор никаких результатов не достигли.

Во вторник мать девочки потребовала наказать медиков Брянской области за смерть ее дочери. Она заявила, что вместо оказания надлежащей помощи врачи ничего не делали в течение нескольких недель. Именно это бездействие привело к смерти ребенка. «Специалисты то ли не смогли, то ли просто не захотели оказать должную помощь, из-за чего я потеряла дочь», – говорит убитая горем женщина.

Т. Макарова (так зовут мать погибшей) намеревается обратиться к губернатору региона с открытым письмом. Она попросит его разобраться в сложившейся ситуации и подробно расскажет обо всех событиях, которые привели к смерти ее дочери.