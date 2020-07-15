читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Совсем недавно в Жуковском районе произошел жуткий инцидент. 12-летняя девочка случайно проглотила батарейку и через некоторое время скончалась. Правоохранительные органы завели по факту происшествия уголовное дело, но до сих пор никаких результатов не достигли.

Во вторник мать девочки потребовала наказать медиков Брянской области за смерть ее дочери. Она заявила, что вместо оказания надлежащей помощи врачи ничего не делали в течение нескольких недель. Именно это бездействие привело к смерти ребенка. «Специалисты то ли не смогли, то ли просто не захотели оказать должную помощь, из-за чего я потеряла дочь», – говорит убитая горем женщина.

Т. Макарова (так зовут мать погибшей) намеревается обратиться к губернатору региона с открытым письмом. Она попросит его разобраться в сложившейся ситуации и подробно расскажет обо всех событиях, которые привели к смерти ее дочери.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Медикам Ленобласти перечислили 722 млн рублей за борьбу с Covid-19

За период с апреля по июль медикам, работающим в учреждениях Ленинградской области… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Переболевшие коронавирусом британцы рассказали об оставшихся у них симптомах

Жители Великобритании, которые переболели коронавирусной инфекцией, рассказали о симптомах, возникших у них… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Нижнем Новгороде от Covid-19 умерла фельдшер «скорой»

Елена Лосева, которая много лет проработала фельдшером «скорой» в Автозаводском р-не Нижнего… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 июля – пасмурно, до 19 °C | город Мытищи: погода, 15 июля – небольшой дождь, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 июля – переменная облачность, до 17 °C | Королев: погода, 15 июля – ясно, до 26 °C | Подольск: погода, 15 июля – небольшой дождь, до 17 °C | Армавир: погода, 15 июля – облачно с прояснениями, до 25 °C |