Ведущая Настя Ивлеева в своем видеоблоге на YouTube продемонстрировала всем подписчикам, как живет ее мать. Многих зрителей возмутило отсутствие раковины в ванной комнате, но ситуацию взялся исправить Николай Басков. В ответ на возмущения фанатов, он преподнес женщине сантехнический прибор в подарок, чтобы она могла «постирать, вымыть ручки и помыться».

Басков также написал: «Я помог маме решить проблему с сантехникой. Теперь ход за Элджеем, который просто обязан после раковины преподнести теще какой-то крупный презент».

В знак благодарности за подарок женщина поцеловала Николая в щеку, а он, в свою очередь, по-дружески обнял ее. Видео в Инстаграм-аккаунте Баскова моментально собрало больше 6 000 лайков и много комментариев. Подавляющее большинство поклонников певца восприняло ролик как добрую шутку.