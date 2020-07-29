Речь идет о новом штамме каннабиса, который открыли австралийские ученые из Университета Хантера и Ньюкасла. Эксперты доказали, что этот самый штамм может разрушать раковые клетки, а также выступать в качестве профилактического средства от онкологических заболеваний.

Исследования австралийских ученых проводились на протяжении 3 лет с применением лейкемических клеток. В результате было установлено, что марихуана повышает чувствительность раковых клеток, а на остальные не оказывает никакого воздействия.

Один из экспертов утверждает, что новый штамм марихуаны в сравнении с остальными наделен большим количеством полезных качеств. Также он лишен токсичных и опасных для человеческого организма веществ. Каннабис позволяет практически полностью избавить от боли пациентов с онкологическими заболеваниями, а также предотвратить развитие рака. Впрочем, официальных рекомендаций по использованию штамма в лечебных целях ученые пока не дают.