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Маргарита Симоньян рассказала о том, благодаря чему она сумела похудеть перед свадьбой Татьяны Навки и Дмитрия Пескова.

Как отмечается, за год ей удалось избавиться от 30-ти лишних килограмм, что является её личным рекордом. Так, после рождения сына вес Маргариты составлял около 86 килограмм. Но на свадьбе подруги ей хотелось быть в своём любимом платье, и Маргарита решила худеть.

При этом добиться результата ей удалось, не занимаясь упражнениями и даже не соблюдая строгие диеты. Однако Симоньян стала ограничивать себя в употреблении калорийных блюд во второй половине дня. А её завтрак начинается примерно в 11 часов утра, при этом она позволяет себе всё, за исключением белого хлеба и пирожных. За количеством съеденного Маргарита не следит и ест до ощущения насыщения.

Сейчас вес Симоньян, по её признанию, составляет 55,7 килограмм.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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