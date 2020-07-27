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Актриса Лиза Арзамасова в своей новой публикации в Instagram сделала возможный намёк на то, что собирается узаконить свои отношения и Ильей Авербухом.

Об их романе стало известно совсем недавно, и отношения Лизы с мужчиной, намного старшей её по возрасту – на 21 год, изрядно шокировали поклонников актрисы. Встречаются они, как отмечается, уже давно, но подробностями их отношения актриса не делится.

На фотографии Лиза предстала в белом костюме, состоящем из блузки и длинной юбки, также дополненном белыми босоножками на высоком каблуке. Поклонники в комментариях пришли к выводу, что наряд очень напоминает свадебный.

Они высказали предположение, что актриса таким образом намекает на возможную свадьбу, или пытается подтолкнуть к этой мысли своего возлюбленного. Впрочем, также было отмечено, что если пара и узаконит свои отношения, то вероятность того, что они об этом сообщат, не такая уж и большая, раз им долгое время удавалось скрывать свой роман.

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