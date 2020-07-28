Квентин Тарантино назвал кинофильмы, которые он считает наилучшими среди всех снятых на настоящий день за всю историю кинематографа. Всего в его личном рейтинге находится 11 фильмов, снятых в прошлом веке.

Первую строчку занял вестерн 1966 года от режиссёра Серджо Леоне “Хороший, плохой, злой”. Как уверен Тарантино, Леоне указывает путь к современному кинематографу, если говорить о режиссёрах 1960-х годов. Мимо этого режиссёра нельзя проходить, а нужно именно начинать с него. Также в тройку лидеров вошли “Рио Браво” 1959 года от Говарда Хоукса и триллер “Прокол”, снятый в 1981 году Брайаном де Пальма.

Также Тарантино упомянул такие кинокартины, как “Таксист” (1976), “Его девушка пятница” (1940), “Король-боксёр” (1972)”, “Ящик Пандоры” (1929), “Кэрри” (1976), “Только ваш” (1948)” “Пять гробниц по пути в Каир” (1943) и “Челюсти” (1975).