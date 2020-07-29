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Британские ученые из Западного университета Лондона пытались прогнозировать длительность любовных отношений, применяя возможности искусственного интеллекта. Они привлекли к исследованиям почти 11 200 пар, задавая им вопросы о самых разнообразных характеристиках каждого из партнеров. Подобных характеристик набралось больше двух тысяч.

Искусственный интеллект тщательно проанализировал полученную информацию и выявил сразу 5 критериев счастливых отношений между партнерами. К ним относятся сексуальная удовлетворенность, ощущения каждого из возлюбленных, частота и разновидность ссор. Также среди критериев упомянута оценка отношений партнерами.

Возраст, интересы и социальное происхождение не попали в число наиболее важных факторов, влияющих на качество отношений. Гораздо большее значение имеет то, насколько пара чувствует себя счастливой.

Искусственный интеллект сумел обнаружить все вышеперечисленные критерии, однако не нашел тот фактор, который оказывает влияние на длительной отношений. Все дело в том, что она зависит от целого ряда воздействий извне, а также от того, как со временем меняются партнеры.

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