Российский космонавт Иван Вагнер на своей странице в Twitter опубликовал видеозапись рассвета с Международной космической станции.

Космонавт записал длинное непрерывное видео рассвета, а затем обработал и ускорил его. Таким образом, длина видеозаписи составила всего одну минуту и 13 секунд. Как он отметил, он снял на камеру Африку, Европу и Россию.

Комментируя видео, Вагнер рассказал, что начало идёт в экваториальной части Африки, где идут грозы. После этого МКС пролетает над пустыней Сахарой, затем – над Средиземным морем, Турцией, Чёрным морем и Россией. После этого они встречают рассвет над Уралом.

МКС находится примерно на высоте 420 километром от поверхности планеты, и, как отмечается, Вагнер время от времени записывает и выкладывает видео и фото со станции.