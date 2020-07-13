читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский космонавт Иван Вагнер на своей странице в Twitter опубликовал видеозапись рассвета с Международной космической станции.

Космонавт записал длинное непрерывное видео рассвета, а затем обработал и ускорил его. Таким образом, длина видеозаписи составила всего одну минуту и 13 секунд. Как он отметил, он снял на камеру Африку, Европу и Россию.

Комментируя видео, Вагнер рассказал, что начало идёт в экваториальной части Африки, где идут грозы. После этого МКС пролетает над пустыней Сахарой, затем – над Средиземным морем, Турцией, Чёрным морем и Россией. После этого они встречают рассвет над Уралом.

МКС находится примерно на высоте 420 километром от поверхности планеты, и, как отмечается, Вагнер время от времени записывает и выкладывает видео и фото со станции.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Липецке пострадала женщина в результате столкновения “Газели” и “Mercedes”

В Липецке произошло дорожно-транспортное происшествие с участиеv автомобилей “Газель” и “Mercedes”. Согласно… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 11.07.2020
  • читать 1 минуту

Владимир Путин поздравил народную артистку Камбурову с 80-летним юбилеем

11 июля известной певице и актрисе Елене Камбуровой исполнилось 80 лет. Как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 11.07.2020
  • читать 1 минуту

Во Владивостоке обнаружено тело рыбака, пропавшего зимой

Во Владивостоке было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщила старший помощник следственного… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 12.07.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 июля – небольшой дождь, до 19 °C | город Мытищи: погода, 13 июля – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 июля – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 июля – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 13 июля – пасмурно, до 34 °C | Подольск: погода, 13 июля – пасмурно, до 20 °C | Армавир: погода, 13 июля – пасмурно, до 24 °C |